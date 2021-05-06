В "Крыльях Советов" высказались о неполучении лицензии РПЛ
Фото: kc-camapa.ru
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий прокомментировал неполучение клубом лицензии для выступления в РПЛ.
"С этого года процедура выдачи лицензий профессиональным клубам со стороны РФС претерпела изменения, требования по всем критериям стали более жeсткими. Как вы знаете, коснулось это не только нашего клуба.
Разумеется, проблемы у всех разные. У нас замечания по финансовым критериям, они нам понятны. Мы работаем. Ближайшие два дня мы будем готовить документы и направим их в РФС. Проблемы есть, однако уверен, что будет всe хорошо", - приводит слова Калакуцкого "Чемпионат".
Напомним, что "Крылья" вышли в РПЛ, досрочно выиграв ФНЛ.
Читайте также: Стали известны клубы, не получившие лицензию для РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" и ПСЖ поборются за игрока "Монако"
-
"Шахтер" разгромил "Минай" и обеспечил себе "серебро" УПЛ
-
"Герта" разгромила "Фрайбург" и покинула зону вылета Бундеслиги
-
Стало известно, кто обслужит финал Кубка России
-
В "Крыльях Советов" высказались о неполучении лицензии РПЛ
-
Орлов: "Максименко - ребенок в воротах"
-
Давид Вилья получил должность в индийском клубе
-
"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира ФНЛ
-
Иско и Марсело покинут "Реал Мадрид"
-
"Боруссия" продлила контракт со своим воспитанником
-
Кака высказался по поводу борьбы "Милана" за ЛЧ
-
Спортивный директор "Ювентуса" может уйти в "Баварию"
-
Тер Штеген прокомментировал долг "Барселоны"
-
Мартинес в финальной стадии продления контракта с "Интером"
-
Фабиан Руис может перейти в "Реал"
-
Игрока "Пизы" дисквалифицировали за расизм
-
Зидан может уйти из "Реала"
-
Моуринью хочет купить в "Рому" игрока "МЮ"
-
Мостовой рассказал, как на него повлияла обратная замена в матче за сборную России
-
Назначены арбитры на матчи 35-го тура Ла Лиги