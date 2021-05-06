В "Крыльях Советов" высказались о неполучении лицензии РПЛ

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В "Крыльях Советов" высказались о неполучении лицензии РПЛФото: kc-camapa.ru

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий прокомментировал неполучение клубом лицензии для выступления в РПЛ.

"С этого года процедура выдачи лицензий профессиональным клубам со стороны РФС претерпела изменения, требования по всем критериям стали более жeсткими. Как вы знаете, коснулось это не только нашего клуба.

Разумеется, проблемы у всех разные. У нас замечания по финансовым критериям, они нам понятны. Мы работаем. Ближайшие два дня мы будем готовить документы и направим их в РФС. Проблемы есть, однако уверен, что будет всe хорошо", - приводит слова Калакуцкого "Чемпионат".

Напомним, что "Крылья" вышли в РПЛ, досрочно выиграв ФНЛ.

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