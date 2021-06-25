В Крыму готовы принять матч сборных России и Украины
Глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха предложил провести в Севастополе товарищеский матч между сборными России и Украины.
"Я за любое проявление футбола! Хорошо, когда спорт не путают с политикой. Выяснять, какая сборная сильнее, надо на футбольном поле. Крым готов принять сборные России и Украины, лишь бы к нам приехали.
Инфраструктура в полном порядке, она позволит организовать этот матч. На данный момент это будет стадион в Севастополе на 5500 тысяч, потому что реконструкция арены "Локомотив" в Симферополе ещё идёт. Но уже в завершающей стадии. Все люди разные, болельщики тоже разные. Я знаю, что есть россияне, которые поддерживают сборную Украины, точно так же и украинцы. Спорт всегда сближает, это однозначно", - считает Ветоха.
Напомним, что с 2014 года Россия и Украина находятся в состоянии конфликта из-за событий в Крыму и на Донбассе.
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