В Кубке Америки 2019 примут участие две азиатские сборные

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В Кубке Америки 2019 примут участие две азиатские сборныеВ Кубке Америки 2019-го года, который будет принимать Бразилия, примут участие две азиатские сборные - Японии и Катара.

Об этом, как информирует El Mundo Deportivo, рассказал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес. В частности, он сообщил: "Мы снова приветствуем у нас сборную Японии, с чьей ассоциацией нас объединяет тесная связь, и в первый раз в нашем турнире будет участвовать команда Катара, в котором пройдет Чемпионат Мира по футболу 2022-го года".

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