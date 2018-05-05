В Кубке Америки 2019 примут участие две азиатские сборные

В Кубке Америки 2019-го года, который будет принимать Бразилия, примут участие две азиатские сборные - Японии и Катара.

Об этом, как информирует El Mundo Deportivo, рассказал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес. В частности, он сообщил: "Мы снова приветствуем у нас сборную Японии, с чьей ассоциацией нас объединяет тесная связь, и в первый раз в нашем турнире будет участвовать команда Катара, в котором пройдет Чемпионат Мира по футболу 2022-го года".

Не пропустите: Косиельни пропустит Чемпионат Мира в России. | soccernews.ru