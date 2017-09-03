В Кубке Англии команды провели матч в футболках одинакового цвета

В матче квалификационного раунда Кубка Англии "Хоршем" разгромил "Эшфорд Юнайтед" со счетом 6:0.

Необычность этого поединка состоит в том, что игроки обеих команды вышли на поле в футболках одинакового желтого цвета. Майки отличалась лишь цветом номеров.

Впрочем, шорты и гетры были разных цветов. В итоге, арбитр принял решение провести матч.

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