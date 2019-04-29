В Кубке Испании изменили формат проведения турнира

В формате Кубка Испании произошли некоторые изменения, сообщает сайт Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Со следующего сезона двойные матчи будут отменены до стадии полуфинала.

При этом клубы из более низших дивизионов будут проводить матчи дома.

Напомним, что в финале Кубка Испании этого сезона сыграют "Барселона" и "Валенсия". Матч состоится 25 мая.

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