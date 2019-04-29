В Кубке Испании изменили формат проведения турнира
В формате Кубка Испании произошли некоторые изменения, сообщает сайт Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
Со следующего сезона двойные матчи будут отменены до стадии полуфинала.
При этом клубы из более низших дивизионов будут проводить матчи дома.
Напомним, что в финале Кубка Испании этого сезона сыграют "Барселона" и "Валенсия". Матч состоится 25 мая.
Не пропустите: В Испании приняли решение об изменении формата проведения Суперкубка страны. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эйбар
|35
|43
|11
|Эспаньол
|34
|43
|12
|Бетис
|34
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Уэска
|35
|30
|20
|Райо Вальекано
|34
|28