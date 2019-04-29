В Кубке Испании изменили формат проведения турнира

Теги кубок короля

В Кубке Испании изменили формат проведения турнира

В формате Кубка Испании произошли некоторые изменения, сообщает сайт Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Со следующего сезона двойные матчи будут отменены до стадии полуфинала.

При этом клубы из более низших дивизионов будут проводить матчи дома. 

Напомним, что в финале Кубка Испании этого сезона сыграют "Барселона" и "Валенсия". Матч состоится 25 мая.

Не пропустите: В Испании приняли решение об изменении формата проведения Суперкубка страны. | http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Радимов: "Опасаюсь дня оглашения приговора Кокорину и Мамаеву"

Радимов: "Опасаюсь дня оглашения приговора Кокорину и Мамаеву"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 35 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 34 65
4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 35 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 44
10 Эйбар Эйбар 35 43
11 Эспаньол Эспаньол 34 43
12 Бетис Бетис 34 43
13 Леганес Леганес 35 42
14 Вильярреал Вильярреал 35 40
15 Сельта Виго Сельта Виго 35 37
16 Леванте Леванте 35 37
17 Жирона Жирона 35 37
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
19 Уэска Уэска 35 30
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 34 28
Полная таблица

топ-5 тегов