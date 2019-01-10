В Кубке Испании "Вильярреал" и "Эспаньол" не смогли выявить победителя, а "Хетафе" обыграл "Вальядолид"

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В Кубке Испании "Вильярреал" и "Эспаньол" не смогли выявить победителя, а "Хетафе" обыграл "Вальядолид"

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании "Вильярреал" и "Эспаньол" не смогли выявить победителя.

"Вильярреал" - "Эспаньол" - 2:2.

 Голы: Дардер, 15 - 0:1, Алекс Лопес, 71 - 0:2, Токо-Экамби, 85, 1:2, Бакка, 89 - 2:2.

"Вильярреал" - Фернандес, Бонера, Коста (Мигелон, 84), Лайюн, Альваро Гонсалес, Тригерос, Касерес (Иборра, 67), Педраса, Раба (Форнальс, 69), Бакка, Токо-Экамби.

"Эспаньол" - Роберто, Давид Лопес, Педроса, Росалес, Дуарте, Пьятти, Дардер, Гранеро (Марк Рока, 67), Алекс Лопес, Перес (Санчес, 80), Иглесиас(Пуадо, 72).

В параллельном матче "Хетафе" обыграл "Вальядолид", забив победный гол на 90-й минуте.

"Хетафе" - "Вальядолид" - 1:0.

Голы: Анхель, 90 - 1:0.

"Хетафе" - Чичисола, Бруно Гонсалес, Фулькье, Суарес, Микел, Иван Алехо(Портильо, 69), Фламини, Кристофоро, Ибаньес (Анхель, 74), Серхи Гвардиола (Молина, 69), Сайс.

"Вальядолид" -  Йоэль, Салису, Лопес, Мойяно (Антоньито, 46), Хоакин Фернандес, Суарес, Ануар, Верде (Котан, 79), Фернандес, Иви Лопес (Кеко, 73), Чоп.

Ответная игра 1/8 финала Кубка Испании "Эспаньол" - "Вильярреал" пройдет 17 января, а "Вальядолид" примет "Хетафе" 15 января.

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Комментарии

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