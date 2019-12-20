В Кубке России может появиться групповой этап

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В Кубке России может появиться групповой этап

Российский футбольный союз рассматривает вариант с изменением формата Кубка страны.

Согласно задумке, шесть представителей РПЛ в еврокубках стартуют в турнире с 1/8 финала.

Остальные 10 команд Премьер-лиги будут разделены на 10 групп по три участника в каждой. Компанию им составят 10 клубов из ФНЛ и ПФЛ.

В рамках турнира, состоящего из одного круга, определяются 10 победителей групп, которые выходят в 1/8 финала Кубка России и присоединяются к тем шести участникам еврокубков, которые там оказались изначально.

16 команд будут поделены на пары и далее с 1/8 финала идет привычный розыгрыш соревнования.

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