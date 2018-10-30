В Кубке Шотландии игрок "Хартса" схватил соперника за гениталии
В матче Кубка Шотландии между "Хартсом" и "Селтиком" произошёл необычный инцидент, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, форвард "тёмно-бордовых" Стив МакЛин во время игры схватил за гениталии полузащитника гостевой команды Эбуэ Куасси.
Этот эпизод остался без внимания арбитра, однако МакЛин может быть наказан постфактум - ему грозит двухматчевая дисквалификация.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25