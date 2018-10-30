В Кубке Шотландии игрок "Хартса" схватил соперника за гениталии

Теги харт оф мидлотианселтик

В Кубке Шотландии игрок "Хартса" схватил соперника за гениталии

В матче Кубка Шотландии между "Хартсом" и "Селтиком" произошёл необычный инцидент, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, форвард "тёмно-бордовых" Стив МакЛин во время игры схватил за гениталии полузащитника гостевой команды Эбуэ Куасси.

Этот эпизод остался без внимания арбитра, однако МакЛин может быть наказан постфактум - ему грозит двухматчевая дисквалификация.

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