В Кубке Турции "Табзонспор" уверенно обыграл "Фенербахче"

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В Кубке Турции "Табзонспор" уверенно обыграл "Фенербахче"

В Кубке Турции "Табзонспор" уверенно обыграл "Фенербахче" в полуфинальной встрече.

"Трабзонспор" - "Фенербахче" - 2:1 (0:0)

Голы: Сорлот, 46 - 1:0, Новак, 66 - 2:0, Мурики, 83 - 2:1.

Ответный матч состоится 21 апреля.

А еще: Президент "Фенербахче" подрался с фанатами после поражения от "Галатасарая"| http://soccernews.ru
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2 Трабзонспор Трабзонспор 23 48
3 Галатасарай Галатасарай 24 48
4 Сивасспор Сивасспор 24 48
5 Бешикташ Бешикташ 24 40
6 Аланьяспор Аланьяспор 24 39
7 Фенербахче Фенербахче 24 39
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 23 34
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 24 31
10 Денизлиспор Денизлиспор 24 27
11 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 24 27
12 Антальяспор Антальяспор 24 26
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