В Кубке Турции "Табзонспор" уверенно обыграл "Фенербахче"
В Кубке Турции "Табзонспор" уверенно обыграл "Фенербахче" в полуфинальной встрече.
"Трабзонспор" - "Фенербахче" - 2:1 (0:0)
Голы: Сорлот, 46 - 1:0, Новак, 66 - 2:0, Мурики, 83 - 2:1.
Ответный матч состоится 21 апреля.
А еще: Президент "Фенербахче" подрался с фанатами после поражения от "Галатасарая"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|24
|49
|2
|Трабзонспор
|23
|48
|3
|Галатасарай
|24
|48
|4
|Сивасспор
|24
|48
|5
|Бешикташ
|24
|40
|6
|Аланьяспор
|24
|39
|7
|Фенербахче
|24
|39
|8
|Гёзтепе АС Измир
|23
|34
|9
|Газиантеп ББ
|24
|31
|10
|Денизлиспор
|24
|27
|11
|Генчлербирлиги
|24
|27
|12
|Антальяспор
|24
|26
|13
|Малатия Беледийеспор
|23
|24
|14
|Джайкур Ризеспор
|23
|24
|15
|Коньяспор
|24
|22
|16
|Касимпаса
|24
|20
|17
|Анкарагюджю
|24
|20
|18
|Кайсериспор
|24
|19