В купленном Месси отеле на Ибице пройдет вечеринка лесбиянок

В приобретенном форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси месяц назад отеле на Ибице пройдет вечеринка лесбиянок.

Как информирует испанская пресса, ранее в гостинице Es Vivé de Ses Figueretes регулярно проводились эротические вечеринки, в которых происходили различного вида сексуальные сцены. И похоже, что при новом владельце ничего не изменится, так как с огласно Diario de Ibiza, в октябре месяце в отеле запланировано провести вечеринку лесбиянок .

Напомним, Месси может пропустить игру против "Леганеса". | soccernews.ru