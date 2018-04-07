В купленном Месси отеле на Ибице пройдет вечеринка лесбиянок

Теги лионель месси

В купленном Месси отеле на Ибице пройдет вечеринка лесбиянокВ приобретенном форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси месяц назад отеле на Ибице пройдет вечеринка лесбиянок.

Как информирует испанская пресса, ранее в гостинице Es Vivé de Ses Figueretes регулярно проводились эротические вечеринки, в которых происходили различного вида сексуальные сцены. И похоже, что при новом владельце ничего не изменится, так как согласно Diario de Ibiza, в октябре месяце в отеле запланировано провести вечеринку лесбиянок.

Напомним, Месси может пропустить игру против "Леганеса". | soccernews.ru

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