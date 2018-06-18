В квартире защитника "Локомотива" найден труп

1 Теги локомотив москвасоломон кверквелия

В квартире защитника "Локомотива" найден труп

В квартире защитника "Локомотива" Соломона Кверквелии найден труп, сообщают российские СМИ.

Погибшим является гражданин Грузии. Предварительная причина смерти - передозировка наркотиками.

Сам футболист прокомментировал сложившуюся ситуацию следующим образом.

"Я в этой квартире не живу уже шесть месяцев, отдал её другу - ни разу в ней не был за эти полгода. Погибший - не мой друг. Это бывший футболист, который известен в Грузии. Тот, кому я отдал квартиру, был его близким товарищем. Сам я сейчас нахожусь дома в Грузии, всё узнал из новостей и немного шокирован" - сказал Кверквелия.

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Комментарии
Ден

У каждой нации свои мастера спорта по игре в футбол. у нас самогон пьют, а грузины вообще до жмурок ширяются. Вот жто спорт , не то что ваш фейрплец там... зож!!!

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