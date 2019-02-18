В Ла Лиге может измениться календарь проведения игр

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В Ла Лиге может измениться календарь проведения игр

Испанская Ла Лига может отказаться от матчей чемпионата в понедельник и пятницу.

Как сообщает Sport.es, руководство Ла Лиги и Федерации футбола Испании уже ведут переговоры на эту тему.

Отмечается, что глава Ла Лиги Хавьер Тебас выступает за растягивание тура на несколько дней в интересах телевизионного договора.

При этом, фанаты испанских "середняков" не хотят, чтобы матчи проводились в будние дни.

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