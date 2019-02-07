В Ла Лиге назвали лучшего игрока января
Лучшим игроком чемпионата Испании по итогам января признан нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс, сообщает официальный сайт Ла Лиги.
В январе форвард провел четыре матча в Примере и отметился тремя голами. Его команда в этих матчах одержала три победы при одной ничьей. После 22 туров "Атлетик" занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
24-летний Уильямс в нынешнем сезоне провел за "Атлетик" 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15