В Ла Лиге назвали лучшего игрока января

Лучшим игроком чемпионата Испании по итогам января признан нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

В январе форвард провел четыре матча в Примере и отметился тремя голами. Его команда в этих матчах одержала три победы при одной ничьей. После 22 туров "Атлетик" занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

24-летний Уильямс в нынешнем сезоне провел за "Атлетик" 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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