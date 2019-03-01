В Ла Лиге откажутся от игр по понедельникам

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес сделал важное заявление об изменениях в календаре матчей.

"Матчи больше не будут проводиться по понедельникам. Начиная со следующего сезона все игры Примеры будут проходить по субботам и воскресеньям. На счет пятниц пока ничего не решено. Мнение болельщиков для нас важнее, чем деньги" - заявил Рубиалес.

Напомним, что за отказ на проведение матчей по будням выступали фанаты "середняков" Примеры.

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