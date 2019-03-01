В Ла Лиге откажутся от игр по понедельникам

Теги ла лига

В Ла Лиге откажутся от игр по понедельникам

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес сделал важное заявление об изменениях в календаре матчей.

"Матчи больше не будут проводиться по понедельникам. Начиная со следующего сезона все игры Примеры будут проходить по субботам и воскресеньям. На счет пятниц пока ничего не решено. Мнение болельщиков для нас важнее, чем деньги" - заявил Рубиалес.

Напомним, что за отказ на проведение матчей по будням выступали фанаты "середняков" Примеры.

Читайте также: Тебас отреагировал на слухи о приглашении на работу в АПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Кальяри" - "Интер": видеотрансляция матча 26-го тура Серии А

"Кальяри" - "Интер": видеотрансляция матча 26-го тура Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 25 57
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 25 48
4 Хетафе Хетафе 25 39
5 Севилья Севилья 25 37
6 Алавес Алавес 25 37
7 Бетис Бетис 25 36
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 25 35
9 Валенсия Валенсия 25 33
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
11 Эйбар Эйбар 25 31
12 Леганес Леганес 25 30
13 Леванте Леванте 25 30
14 Эспаньол Эспаньол 25 30
15 Жирона Жирона 25 28
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 25 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 25 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 25 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов