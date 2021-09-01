В Ла Лиге разрешили увеличить заполняемость стадионов

Фото: сайт мадридского "Реала"/Автор неизвестен

Со следующего тура Ла Лиги, который начнется 11 сентября, будет разрешено увеличить посещаемость стадионов.

Министерство здравоохранения Испании заявило, что теперь будет разрешена заполняемость стадионов на 60% от общей вместимости.

Ранее эту же информацию сообщал El Pais.

До этого в Испании были разные показатели вместимости для каждого региона.

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