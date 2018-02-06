В "Лацио" анонсировали продление контракта с де Вреем

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре анонсировал продление контракта с защитником Стефаном де Вреем.

"Пока предпочитаю не делать официальных заявлений. Вскоре клуб выступит с коммюнике по этому поводу. Мы полностью договорились с игроком, проблема возникла с его агентством, но это бюрократические моменты. Это бесконечная история, которую мы скоро закончим" - цитирует Таре Football Italia.

Напомним, что действующий контракт 26-летнего де Врея с "Лацио" истекает летом 2018 года.

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