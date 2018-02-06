В "Лацио" анонсировали продление контракта с де Вреем
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре анонсировал продление контракта с защитником Стефаном де Вреем.
"Пока предпочитаю не делать официальных заявлений. Вскоре клуб выступит с коммюнике по этому поводу. Мы полностью договорились с игроком, проблема возникла с его агентством, но это бюрократические моменты. Это бесконечная история, которую мы скоро закончим" - цитирует Таре Football Italia.
Напомним, что действующий контракт 26-летнего де Врея с "Лацио" истекает летом 2018 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|23
|60
|2
|Ювентус
|23
|59
|3
|Лацио
|23
|46
|4
|Интер Милан
|23
|45
|5
|Рома
|23
|44
|6
|Сампдория
|23
|38
|7
|Аталанта
|23
|36
|8
|Милан
|23
|35
|9
|Удинезе
|23
|33
|10
|Торино
|23
|33
|11
|Фиорентина
|23
|31
|12
|Болонья
|23
|27
|13
|Дженоа
|23
|24
|14
|Кальяри
|23
|24
|15
|Кьево
|23
|22
|16
|Сассуоло
|23
|22
|17
|Кротоне
|23
|20
|18
|СПАЛ
|23
|17
|19
|Хеллас Верона
|23
|16
|20
|Беневенто
|23
|7