В "Лацио" будут бороться с коронавирусом чесноком и шоколадом
Римский "Лацио" разрабатывает меры для борьбы с коронавирусом после возобновления тренировочного процесса.
По информации Il Giornale, чтобы повысить иммунитет футболистов, клуб скорректирует их питание.
В частности, игрокам придётся употреблять больше витамина С и D, а также включить в свой рацион чеснок и шоколад.
По итогам 26 туров "Лацио" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 1 очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16