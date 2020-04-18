В "Лацио" будут бороться с коронавирусом чесноком и шоколадом

1 Теги лациокоронавирус

В "Лацио" будут бороться с коронавирусом чесноком и шоколадом

Римский "Лацио" разрабатывает меры для борьбы с коронавирусом после возобновления тренировочного процесса.

По информации Il Giornale, чтобы повысить иммунитет футболистов, клуб скорректирует их питание.

В частности, игрокам придётся употреблять больше витамина С и D, а также включить в свой рацион чеснок и шоколад.

По итогам 26 туров "Лацио" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 1 очко.

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