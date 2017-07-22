В "Лацио" определились с новым капитаном команды

Хавбек "Лацио" Сенад Лулич стал новым капитаном римской команды, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"У нас единая команда. Я новый капитан, но меня будут поддерживать Раду, Пароло и Иммобиле. Это мало что меняет" - сказал 31-летний босниец.

Стоит отметить, что ранее капитаном "Лацио" был аргентинец Лукас Билья, который этим летом перешёл в "Милан".

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