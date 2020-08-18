В "Лацио" ошарашены переходом Давида Силвы в "Реал Сосьедад"
Объявление "Реал Сосьедада" о подписании полузащитника Давида Силвы шокировало "Лацио", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, в римском клубе узнали о трансфере из СМИ, хотя переговоры с испанцем ещё были в активной фазе.
Как выяснилось, экс-хавбек "Манчестер Сити" взял паузу на размышления, а потом перестал отвечать на звонки из "Лацио", перейдя в итоге в другую команду.
Напомним, что Силва был свободным агентом, а его контракт с "Реал Сосьедадом" рассчитан на два года.
Не пропустите: Иммобиле собирается выступать за "Лацио" до конца карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Семь футболистов "Интера" включены в команду недели в Лиге Европы
-
В "Марселе" зафиксированы три случая заражения коронавирусом
-
СМИ: Смолов продолжит карьеру в Турции
-
Соболев и Жиго посоревновались в исполнении штрафных ударов
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
ЦСКА может арендовать вингера "Спортинга"
-
"Боруссия" договорилась о двухгодичной аренде игрока "Реала"
-
Дикань: "Когда играл за "Терек", команда побаивалась охрану Кадырова"
-
Венгер готов сменить Кумана в сборной Нидерландов
-
"Локомотив" нацелился на вратаря "Балтики"
-
В "Лацио" ошарашены переходом Давида Силвы в "Реал Сосьедад"
-
Гендиректор "Барселоны" подтвердил переговоры с Куманом
-
Тренер "Шахтёра" прокомментировал разгромное поражение от "Интера"
-
Нападающий "Кальяри" заразился коронавирусом
-
Конте впервые в тренерской карьере сыграет в еврокубковом финале
-
"Шахтёр" потерпел крупнейшее поражение в истории полуфиналов Кубка УЕФА / Лиги Европы
-
Главные новости дня: 17 августа
-
Конте прокомментировал разгромную победу "Интера" над "Шахтером"
-
Эдена Азара заметили с часами стоимостью дороже квартиры в Москве
-
"Интер" побил 90-летний рекорд клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14