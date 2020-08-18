В "Лацио" ошарашены переходом Давида Силвы в "Реал Сосьедад"

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В "Лацио" ошарашены переходом Давида Силвы в "Реал Сосьедад"

Объявление "Реал Сосьедада" о подписании полузащитника Давида Силвы шокировало "Лацио", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в римском клубе узнали о трансфере из СМИ, хотя переговоры с испанцем ещё были в активной фазе.

Как выяснилось, экс-хавбек "Манчестер Сити" взял паузу на размышления, а потом перестал отвечать на звонки из "Лацио", перейдя в итоге в другую команду.

Напомним, что Силва был свободным агентом, а его контракт с "Реал Сосьедадом" рассчитан на два года.

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