В "Лацио" отреагировали на возможный переход в ЦСКА форварда Мурики

Теги лациоцска москваведат мурикитрансферы

В "Лацио" отреагировали на возможный переход в ЦСКА форварда Мурики

Фото: инстаграм Ведата Мурики/Автор неизвестен

Спортивный директор римского "Лацио" Игли Таре прокомментировал информацию о том, что косоварским нападающим команды Ведатом Мурики интересуется московский ЦСКА.

"Мы получили предложение из России, больше ничего не могу сказать", – приводит слова Таре Sport24.

Ранее сообщалось, что "армейцы" хотят арендовать футболиста на полгода с обязательством последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 27-летний Мурики провел за "Лацио" 14 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: ЦСКА согласовал аренду Языджи. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" разгромила "Кёльн" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги

"Бавария" разгромила "Кёльн" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов