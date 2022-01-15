В "Лацио" отреагировали на возможный переход в ЦСКА форварда Мурики
Фото: инстаграм Ведата Мурики/Автор неизвестен
Спортивный директор римского "Лацио" Игли Таре прокомментировал информацию о том, что косоварским нападающим команды Ведатом Мурики интересуется московский ЦСКА.
"Мы получили предложение из России, больше ничего не могу сказать", – приводит слова Таре Sport24.
Ранее сообщалось, что "армейцы" хотят арендовать футболиста на полгода с обязательством последующего выкупа.
В нынешнем сезоне 27-летний Мурики провел за "Лацио" 14 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|26
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|Фиорентина
|27
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|27
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