В "Лацио" отреагировали на возможный переход в ЦСКА форварда Мурики

Фото: инстаграм Ведата Мурики/Автор неизвестен

Спортивный директор римского "Лацио" Игли Таре прокомментировал информацию о том, что косоварским нападающим команды Ведатом Мурики интересуется московский ЦСКА.

"Мы получили предложение из России, больше ничего не могу сказать", – приводит слова Таре Sport24.

Ранее сообщалось, что "армейцы" хотят арендовать футболиста на полгода с обязательством последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 27-летний Мурики провел за "Лацио" 14 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.