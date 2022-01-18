В "Лацио" прокомментировали слухи о Мурики в ЦСКА

Фото: инстаграм Мурики\Автор неизвестен

Форвард римского "Лацио" Ведат Мурики не станет футболистом московского ЦСКА в ближайшее время, сообщил спортивный директор клуба Игли Таре.

"Это были фэйковые новости. Он не перейдет в ЦСКА", – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что армейцы могут взять нападающего в аренду и включить в соглашение право выкупа.

В нынешнем сезоне косовар сыграл в 11 матчах итальянской Серии А, в которых не сумел отметиться результативными действиями. В прошлом сезоне он забил один гол в 27 матчах.

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