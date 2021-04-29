В "Лацио" установили цену за которую готовы продать Луиса Альберто

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В "Лацио" установили цену за которую готовы продать Луиса АльбертоФото: Твиттер @10_luisalberto 
"Лацио" готов продать своего ключевого хавбека Луиса Альберто, но за значительную сумму, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, "орлы" хотели бы и дальше сотрудничать с 28-летним испанцем, однако понимает, что на игрока существует спрос. Римляне готовы рассмотреть предложения о покупке полузащитника, которые будут начинаться  с суммы в 70 миллионов евро.
Текущее соглашение футболиста с клубом заканчивается только 30 июня 2025 года.

В сезоне 2020/2021 Луис Альберто выходил на полу в 35 матчах за "Лацио" во всех турнирах. На его счету 8 голов и 3 результативные передачи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50,00 млн €.

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