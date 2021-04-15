В Латвии убили футбольного агента

Фото твиттер Романа Беззубова

В среду, 14 апреля, в Риге произошло резонансное преступление. Неизвестные расстреляли футбольного агента Романа Беззубова.

Сообщается, что злоумышленники передвигались на BMW X5 чёрного цвета. Они произвели не менее трёх выстрелов в убитого.

В полиции Латвии не исключают, что киллеры могли сменить номера машины, чтобы скрыться. Рассматривается несколько версий произошедшего.

Беззубов был агентом игроков сборной Латвии Виталия Ягодинского и Владислава Соловейчика, а также футболиста молодёжной сборной Украины Николая Мусолитина.

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