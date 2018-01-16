В лазарете "Барселоны" находится четыре игрока

На сегодняшний день в лазарете каталонской "Барселоны" находится сразу четыре игрока, информирует El Mundo Deportivo.

Так, сыграть в завтрашнем кубковом матче против "Эспаньола" не смогут защитник Нелсон Семеду, полузащитники Андрес Иньеста и Филиппе Коутиньо, а также вингер Усман Дембеле. Первый восстанавливается после воспаления небных миндалин, второй имеет проблемы с мышцами, третий не может пока дебютировать за каталонский гранд из-за мускульной травмы, а последний получил повреждение подколенного сухожилия.

Напомним, летом "Барселона" может совершить громкий обмен игроками с "Атлетико". | soccernews.ru