В лазарете "Баварии" находятся семь игроков

Мюнхенская "Бавария" испытывает серьёзные проблемы в преддверии матча 1/16 финала Кубка Германии против "Редингхаузена".

Как сообщает официальный сайт клуба, из-за различного рода травм в лазарете мюнхенцев находятся семь игроков - Свен Ульрайх, Матс Хуммельс, Джером Боатенг, Арьен Роббен, Корентен Толиссо, Кингсли Коман и Хамес Родригес.

Напомним, что матч "Редингхаузен" - "Бавария" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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