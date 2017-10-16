В лазарете ПСЖ продолжают оставаться четыре игрока

В лазарете французского ПСЖ в преддверии матча группового этапа Лиги Чемпионов против бельгийского "Андерлехта" продолжают оставаться четыре игрока.

Так, по информации le10sport, из-за повреждений различной степени тяжести своей команде в ближайшей игре не помогут защитники Тиаго Силва и Лайвин Курзава, а также полузащитники Тьяго Мотта и Марко Верратти. Приятной же новостью для парижан стало возвращение в строй форварда команды Эдинсона Кавани.

Напомним, ПСЖ определился с первым потенциальным подкреплением своего состава на лето. | soccernews.ru