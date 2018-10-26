В лазарете "Реала" остался только один игрок

Игроки мадридского "Реала" продолжают готовиться к матчу десятого тура чемпионата Испании против "Барселоны".

Как сообщает AS, в пятницу, за два дня до Эль Класико, "сливочные" тренировались почти в полном составе.

Исключением стал только правый защитник Дани Карвахаль, восстанавливающийся после травмы по индивидуальной программе.

Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" состоится в воскресенье, 28 октября, в 18:15 по московскому времени.

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