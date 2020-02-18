В "Леганесе" высказались о возможном переходе Брэйтуэйта в "Барселону"

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В "Леганесе" высказались о возможном переходе Брэйтуэйта в "Барселону"
Владелец "Леганеса" Фелипе Морено заявил, что датский нападающий Мартин Брэйтуэйт может перейти в "Барселону" только в случае выплаты полной суммы отступных.

"Мне звонили из "Барселоны". Они рассматривают Брэйтуэйта в качестве одного из вариантов. Больше мы не общались. Либо они заплатят отступные, либо Мартин останется в команде. Данная ситуация усложняет нашу ситуацию, так как ранее нас покинул Эн-Несири", - приводит слова Морено AS.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за форварда полную сумму отступных, которая составляет 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Брэйтуэйт провел за "Леганес" 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

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