В "Леганесе" высказались о возможном переходе Брэйтуэйта в "Барселону"
Владелец "Леганеса" Фелипе Морено заявил, что датский нападающий Мартин Брэйтуэйт может перейти в "Барселону" только в случае выплаты полной суммы отступных.
"Мне звонили из "Барселоны". Они рассматривают Брэйтуэйта в качестве одного из вариантов. Больше мы не общались. Либо они заплатят отступные, либо Мартин останется в команде. Данная ситуация усложняет нашу ситуацию, так как ранее нас покинул Эн-Несири", - приводит слова Морено AS.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за форварда полную сумму отступных, которая составляет 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Брэйтуэйт провел за "Леганес" 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14