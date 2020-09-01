В легендарном аргентинском клубе произошла вспышка коронавируса

В аргентинском клубе "Бока Хуниорс" несколько футболистом заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

"У нескольких игроков появились симптомы коронавируса. Тесты некоторых из них показали положительные результаты", - говорится в заявлении клуба.

В связи с этим руководство клуба изолировало всю команду и приостановило тренировки на 72 часа.

В настоящее время в Аргентины диагностировано более 400 тысяч заражения коронавирусом.

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