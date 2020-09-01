В легендарном аргентинском клубе произошла вспышка коронавируса
В аргентинском клубе "Бока Хуниорс" несколько футболистом заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.
"У нескольких игроков появились симптомы коронавируса. Тесты некоторых из них показали положительные результаты", - говорится в заявлении клуба.
В связи с этим руководство клуба изолировало всю команду и приостановило тренировки на 72 часа.
В настоящее время в Аргентины диагностировано более 400 тысяч заражения коронавирусом.
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|Стандард Льеж
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|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
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