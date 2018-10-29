В "Лестере" подтвердили гибель владельца клуба

Владелец "Лестера" Вичай Шривадханапрабха погиб при крушении вертолета, сообщает официальный твиттер клуба.

В клубе подтвердили, что Шривадханапрабха и еще четыре человека разбились при падении вертолете около стадиона. В результате катастрофы никто из них не выжил.

60-летний Шривадханапрабха стал владельцем "Лестера" в 2010 году. В сезоне 2015/16 клуб впервые в своей истории стал чемпионом Англии.

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