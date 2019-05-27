В летнем Кубке "Матч Премьер" сыграют "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов"

Стал известен состав участников Кубка "Матч Премьер", который состоится летом в Австрии.

В турнире примут участие "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов".

Матчи состоятся с 26 июня по 7 июля.

Впервые турнир проводился минувшей зимой в Катаре. Победителем стал "Спартак".

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