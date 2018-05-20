В Лиге 1 определились все участники еврокубков и вылетевшие команды

Завершился чемпионат Франции сезона 2017/18. Таким образом, определились все участники еврокубков и вылетевшие команды.

В Лигу Чемпионов пробились ПСЖ, "Монако" и "Лион", в Лигу Европы вышли "Марсель", "Ренн" и "Бордо".

Напрямую вылетели из высшего дивизиона "Труа" и "Метц", а "Тулуза" сыграет в переходных матчах.

Не пропустите: "Монако" и "Марсель" побеждают, ПСЖ теряет очки и другие результаты 38-го тура чемпионата Франции. | http://soccernews.ru