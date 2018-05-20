В Лиге 1 определились все участники еврокубков и вылетевшие команды

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В Лиге 1 определились все участники еврокубков и вылетевшие команды

Завершился чемпионат Франции сезона 2017/18. Таким образом, определились все участники еврокубков и вылетевшие команды.

В Лигу Чемпионов пробились ПСЖ, "Монако" и "Лион", в Лигу Европы вышли "Марсель", "Ренн" и "Бордо".

Напрямую вылетели из высшего дивизиона "Труа" и "Метц", а "Тулуза" сыграет в переходных матчах.

Не пропустите: "Монако" и "Марсель" побеждают, ПСЖ теряет очки и другие результаты 38-го тура чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
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