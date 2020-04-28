В Лиге 1 рассматривают три варианта распределения еврокубковых мест

Руководство профессиональной французской лиги рассматривает три варианта распределения еврокубковых мест и команд, которые окажутся в зоне вылета.

1) Команды финишируют согласно среднего количества очков, которые они набрали за матч. Топ-6: ПСЖ, "Марсель", "Ренн", "Лилль", "Реймс" и "Ницца". 18-20 места - "Ним", "Амьен" и "Тулуза".

2) Команды финишируют по итогам 27 туров. Топ-6: ПСЖ, "Марсель", "Ренн", "Лилль", "Лион" и "Монпелье". 18-20 места: "Ним", "Амьен" и "Тулуза".

3) Команды финишируют по итогам первого круга. Топ-6: ПСЖ, "Марсель", "Ренн", "Лилль", "Нант" и "Реймс". 18-20 места: "Ним", "Амьен" и "Тулуза".

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