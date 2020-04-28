В Лиге 1 рассматривают три варианта распределения еврокубковых мест
Руководство профессиональной французской лиги рассматривает три варианта распределения еврокубковых мест и команд, которые окажутся в зоне вылета.
1) Команды финишируют согласно среднего количества очков, которые они набрали за матч. Топ-6: ПСЖ, "Марсель", "Ренн", "Лилль", "Реймс" и "Ницца". 18-20 места - "Ним", "Амьен" и "Тулуза".
2) Команды финишируют по итогам 27 туров. Топ-6: ПСЖ, "Марсель", "Ренн", "Лилль", "Лион" и "Монпелье". 18-20 места: "Ним", "Амьен" и "Тулуза".
3) Команды финишируют по итогам первого круга. Топ-6: ПСЖ, "Марсель", "Ренн", "Лилль", "Нант" и "Реймс". 18-20 места: "Ним", "Амьен" и "Тулуза".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13