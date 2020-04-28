В Лиге 1 рассматривают три варианта распределения еврокубковых мест

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В Лиге 1 рассматривают три варианта распределения еврокубковых мест

Руководство профессиональной французской лиги рассматривает три варианта распределения еврокубковых мест и команд, которые окажутся в зоне вылета.

1) Команды финишируют согласно среднего количества очков, которые они набрали за матч. Топ-6: ПСЖ, "Марсель", "Ренн", "Лилль", "Реймс" и "Ницца". 18-20 места - "Ним", "Амьен" и "Тулуза".

2) Команды финишируют по итогам 27 туров. Топ-6: ПСЖ, "Марсель", "Ренн", "Лилль", "Лион" и "Монпелье". 18-20 места: "Ним", "Амьен" и "Тулуза".

3) Команды финишируют по итогам первого круга. Топ-6: ПСЖ, "Марсель", "Ренн", "Лилль", "Нант" и "Реймс". 18-20 места: "Ним", "Амьен" и "Тулуза".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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