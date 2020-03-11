В Лиге Чемпионов больше не осталось российских игроков

Последний российский футболист закончил выступать в Лиге Чемпионов.

10 марта "Аталана" обыграла "Валенсию" (4:2), в которой выступает полузащитник Денис Черышев.



Отметим, что российский футболист начинал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 74-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.



Ранее в Лиге Чемпионов играли "Зенит" и "Локомотив", однако оба клуба не смогли выйти из группы.

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