В Лиге Чемпионов определились финалисты предварительного раунда

Состоялись полуфинальные матчи предварительного раунда Лиги Чемпионов сезона-2021/2022.

Косовская "Приштина" победила "Фольгоре" из Сан-Марино, андоррский "Интер Эскальдес" добился победы над фарерским "ХБ Торсхавн" (1:0).

Финальный поединок состоится 25 июня. Победитель в первом отборочного раунде Лиги Чемпионов сыграет венгерским "Ференцварошем".

"Фольгоре" (Сан-Марино) — "Приштина" (Косово) — 0:2 (0:0)

Голы: Красники, 51 - 0:1, Хоти, 90+1 - 0:2

"ХБ Торсхавн" (Фарерские Острова) — "Интер Эскальдес" (Андорра) — 0:1 (0:0)

Гол: Бетриу, 61 - 0:1

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