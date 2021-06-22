В Лиге Чемпионов определились финалисты предварительного раунда

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В Лиге Чемпионов определились финалисты предварительного раунда

Состоялись полуфинальные матчи предварительного раунда Лиги Чемпионов сезона-2021/2022.

Косовская "Приштина" победила "Фольгоре" из Сан-Марино, андоррский "Интер Эскальдес" добился победы над фарерским "ХБ Торсхавн" (1:0).

Финальный поединок состоится 25 июня. Победитель в первом отборочного раунде Лиги Чемпионов сыграет венгерским "Ференцварошем".

"Фольгоре" (Сан-Марино) — "Приштина" (Косово) — 0:2 (0:0)
Голы: Красники, 51 - 0:1, Хоти, 90+1 - 0:2

"ХБ Торсхавн" (Фарерские Острова) — "Интер Эскальдес" (Андорра) — 0:1 (0:0)
Гол: Бетриу, 61 - 0:1

Не пропустите: "Барселона" и "Реал" получили разрешения на участие в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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