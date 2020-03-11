В Лиге Чемпионов установили рекорд по числу хет-триков за сезон



Словенский полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич стал 10-м автором хет-трика нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Хавбек отметился четырьмя забитыми мячами в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов и помог итальянскому клубу пробиться в четвертьфинал турнира.

Показатель в 10 хет-триков за сезон является рекордным в истории Лиги Чемпионов.

Ранее в этом сезоне три гола забивали: Эрлинг Холанд (в составе "Ред Булл Зальцбург", в январе перешел в дортмундскую "Боруссию"), Мислав Оршич ("Динамо" Загреб), Серж Гнабри ("Бавария"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Родриго Гоэс ("Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Аркадиуш Милик ("Наполи") и Габриэл Жезус ("Манчестер Сити").

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