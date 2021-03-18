В Лиге Чемпионов забили 9000-й гол

Фото Chelsea FC USA

Лига Чемпионов достигла новой юбилейной отметки по забитым мячам.

В среду в рамках самого престижного еврокубка был забит 9000-й гол.

Его автором стал левый защитник "Челси" Эмерсон Пальмери, поразивший ворота "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

Наибольший вклад в результативность турнира внёс мадридский "Реал" - 1169 голов.

Не пропустите: "Бавария" забила 1000-й гол в еврокубках. | http://soccernews.ru