В Лиге Чемпионов забили 9000-й гол

Теги челсиэмерсон пальмериатлетико мадридстатистика

В Лиге Чемпионов забили 9000-й гол

Фото Chelsea FC USA

Лига Чемпионов достигла новой юбилейной отметки по забитым мячам.

В среду в рамках самого престижного еврокубка был забит 9000-й гол.

Его автором стал левый защитник "Челси" Эмерсон Пальмери, поразивший ворота "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

Наибольший вклад в результативность турнира внёс мадридский "Реал" - 1169 голов.

Не пропустите: "Бавария" забила 1000-й гол в еврокубках. | http://soccernews.ru
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