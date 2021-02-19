В Лиге Европы установлен рекорд результативности

В первых матчах 1/16 финала Лиги Европы, которые состоялись в четверг, 18 февраля, было забито 59 мячей.

Как сообщает Opta, это рекордный показатель для одного игрового дня плей-офф как минимум с сезона 2009/10, когда произошёл ребрендинг турнира.

В среднем команды забивали 3,7 гола за игру. Самыми результативными оказались поединки "Янг Бойз" - "Байер" (4:3) и "Антверпен" - "Рейнджерс" (3:4).

Результаты всех матчей четверга в ЛЕ можно узнать по ссылке.

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