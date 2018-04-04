В "Лионе" определились с трансферной стоимостью Депая

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В "Лионе" определились с трансферной стоимостью ДепаяВ "Лионе" определились с трансферной стоимостью своего вингера Мемфиса Депая, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "ткачи" будут готовы расстаться со своим 24-летним игроком, если по нему поступит предложение в размере не менее чем 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Депай забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач в 44 матчах за "Лион".

Главным претендентом на голландца называется "Милан".

Напомним, Роналду мог оказаться в "Лионе". | soccernews.ru

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