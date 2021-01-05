В "Лионе" прокомментировали будущее Депая

Наставник "Лиона" Руди Гарсия высказался о том, покинет ли команду во время зимнего трансферного окна форвард Мемфис Депай.

"Я не могу читать его мысли, но думаю Мемфису нравится играть и побеждать вместе с нами. Надеюсь, он не уйдет в январе", - сказал Гарсия в интервью Canal+.

Напомним, что за голландским нападающим охотятся "Барселона" и "Ювентус".

Контракт Депая с "Лионом" истекает следующим летом, и, вероятно, не будет продлён.

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