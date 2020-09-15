В "Лионе" сообщили, что предложений по Депаю от "Барселоны" не поступало
Руководство "Лиона" сообщило, что "Барселона" не делала запрос в клуб о трансфере нападающего Мемфиса Депая, утверждает L’Équipe.
Ранее сообщалось, что сделка по 26-летнему футболисту почти завершена. В СМИ писали, что Депаю осталось пройти лишь медобследование в Каталонии и трансфер будет совершен.
Сообщается, что для того, чтобы "Барселона" купила форварда, клубу необходимо расстаться с Артуро Видалем и Луисом Суаресом.
Читайте также: Депай высказался об интересе со стороны "Барселоны" http://soccernews.ru
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|20
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