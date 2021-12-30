В "Лионе" вспышка коронавируса: подробности

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В "Лионе" вспышка коронавируса: подробности

Пресс-служба "Лиона" сообщила о 10 случаях заражения коронавирусом в команде.

Известно, что среди заболевших бразильский полузащитник Лукас Пакета, который остался в Дубае на карантине.

Из-за вспышки ковида под вопросом находится сегодняшнее возобновление тренировок "ткачей".

"Лион" занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги 1. Ближайший матч команда проведёт 9 января против ПСЖ.

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