В "Лионе" вспышка коронавируса: подробности
Пресс-служба "Лиона" сообщила о 10 случаях заражения коронавирусом в команде.
Известно, что среди заболевших бразильский полузащитник Лукас Пакета, который остался в Дубае на карантине.
Из-за вспышки ковида под вопросом находится сегодняшнее возобновление тренировок "ткачей".
"Лион" занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги 1. Ближайший матч команда проведёт 9 января против ПСЖ.
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|7
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|40
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|Монпелье
|28
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|28
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|Страсбур
|27
|38
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|Анжер
|28
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|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
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|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13