В "Лионе" выявлено семь случаев заражения коронавирусом

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В "Лионе" выявлено семь случаев заражения коронавирусом

Семь сотрудников "Лиона" заразились коронавирусом. Об этом сообщает Only Gones.

По данным источника, пока известно только имя одного заболевшего - голкипер команды Антони Лопеш.

Отметим, что все заразившиеся люди отозваны из расположения национальных команд.

"Лион" с 7 баллами занимает 14 место в турнирной таблице Лиги 1.

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