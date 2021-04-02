В "Ливерпуле" думают об уходе Салаха

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Руководство "Ливерпуля" не уверено, что нападающий Мохамед Салах останется в команде на следующий сезон.

По информации ESPN, боссы "красных" допускают, что звёздный футболист хочет получить новый вызов в другом клубе.

При этим к отношению египтянина к работе нет никаких претензий. Скорее всего, вопрос его будущего будет решаться летом с учётом итогов сезона.

В текущем сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 40 матчей, забил 25 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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