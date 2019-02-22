В "Ливерпуле" назвали имя лучшего игрока в январе

Лучшим игроком "Ливерпуля" по итогам января признан сенегальский нападающий Садио Мане, сообщает официальный сайт клуба.

Мане победил по результатам голосования среди фанатов и опередил форвардов Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

"Награда всегда является мотивацией, но я и так мотивирован, как футболист. Я рад, что фанаты отдали голоса за меня. Мы сделаем все, чтобы сделать этот сезон особенным", - сказал Мане.

В январе форвард провел четыре матча, в которых забил два гола.

В этом сезоне 26-летний Мане провел за "Ливерпуль" 32 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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