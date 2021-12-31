В "Ливерпуле" новые случаи коронавируса

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о ситуации с новыми случаями заражения коронавирусом в стане "красных".

"Сейчас ситуация не очень-то крутая. Не могу говорить, о ком именно речь, но по заявке команды все станет достаточно очевидно", – сказал немецкий специалист.

Уже 2 января "Ливерпулю" предстоит сыграть с "Челси" в матче 21-го тура АПЛ. В этом матче наверняка не смогут сыграть Тьаго Алькантара и Такуми Минамино.

"Таки ближе к возвращению в состав. Он занимается беговой работой. Тьаго – еще нет. У него проблема с бедром, и мы не знаем, откуда она пошла", – сказал Клопп.

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