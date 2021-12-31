В "Ливерпуле" новые случаи коронавируса

Теги ливерпульюрген клопптравмыкоронавирус

В "Ливерпуле" новые случаи коронавирусаФото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о ситуации с новыми случаями заражения коронавирусом в стане "красных".

"Сейчас ситуация не очень-то крутая. Не могу говорить, о ком именно речь, но по заявке команды все станет достаточно очевидно", – сказал немецкий специалист.

Уже 2 января "Ливерпулю" предстоит сыграть с "Челси" в матче 21-го тура АПЛ. В этом матче наверняка не смогут сыграть Тьаго Алькантара и Такуми Минамино.

"Таки ближе к возвращению в состав. Он занимается беговой работой. Тьаго – еще нет. У него проблема с бедром, и мы не знаем, откуда она пошла", – сказал Клопп.

Также не пропустите: ПСЖ готов продать Икарди. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" не сможет подписать Холанда

"Барселона" не сможет подписать Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов