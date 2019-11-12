В "Ливерпуле" опасаются рецидива травмы у Салаха
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может угодить в лазарет на неопределённый срок, сообщает ESPN.
По сведениям издания, у египтянина подозрение на рецидив травмы голеностопа, с которым он испытывает проблемы с октября.
27-летний футболист прошёл углублённое медицинское обследование. В скором времени станут известны его результаты и, соответственно, сроки восстановления форварда.
В текущем сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 17 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
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|2
|Лестер Сити
|12
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|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
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|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
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|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7