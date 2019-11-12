В "Ливерпуле" опасаются рецидива травмы у Салаха

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В "Ливерпуле" опасаются рецидива травмы у Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может угодить в лазарет на неопределённый срок, сообщает ESPN.

По сведениям издания, у египтянина подозрение на рецидив травмы голеностопа, с которым он испытывает проблемы с октября.

27-летний футболист прошёл углублённое медицинское обследование. В скором времени станут известны его результаты и, соответственно, сроки восстановления форварда.

В текущем сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 17 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

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