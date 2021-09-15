В "Ливерпуле" определили лучшего игрока августа

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком команды по итогам августа, сообщается в официальном твиттере клуба.

В минувшем месяце форвард принял участие в трех матчах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

29-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Всего он провел за мерсисайдцев 207 матчей во всех турнирах, забил 128 голов и отдал 49 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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