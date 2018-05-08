В "Ливерпуле" определились с трансферной стоимостью Салаха

Теги ливерпульмохамед салах

В "Ливерпуле" определились с трансферной стоимостью СалахаВ "Ливерпуле" определились с трансферной стоимостью лидера своих атак Мохамеда Салаха, информирует 90min.com.

По сведениям источника, ближайшим летом "красные" будут готовы вести переговоры по трансферу 25-летнего вингера только в том случае, если по нему поступит предложение в размере не менее 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 43 мяча и сделал 15 результативных передач в 50 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Клопп прокомментировал симуляцию Салаха. | soccernews.ru

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