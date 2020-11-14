В Ливерпуле осквернили граффити с Клоппом

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В Ливерпуле осквернили граффити с Клоппом

Неизвестные вандалы в Ливерпуле осквернили граффити с изображением главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, нарисовав на нем пенис.

Возможно, вандалами являются болельщики "Эвертона", который также базируется в Ливерпуле.

53-летний Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионом Англии, победителями Лиги Чемпионов, обладателями Суперкубка УЕФА и победителями клубного чемпионата мира.

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